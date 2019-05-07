Средства РЭБ развернуты вдоль Северного морского пути

Газета «Известия» пишет, что Севморпуть будет контролироваться на всей территории, с учетом находящейся на Камчатке «Мурманск-БН». Системы РЭБ вплотную прилегают к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, таким образом гарантируя перекрытие «узких» мест.
Отмечается, что средства РЭБ рассчитаны на создание помех для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, нелегально пересекающих границу. Соответственно, действия любого нарушителя можно пресечь не применяя оружие.