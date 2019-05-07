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Средства РЭБ развернуты вдоль Северного морского пути

7 мая 2019, 11:22
Фото: mil.ru
Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, его дальнобойные системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха» в скором времени оснастят новейшими комплексами «Дивноморье».

Газета «Известия» пишет, что Севморпуть будет контролироваться на всей территории, с учетом находящейся на Камчатке «Мурманск-БН». Системы РЭБ вплотную прилегают к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, таким образом гарантируя перекрытие «узких» мест.

Отмечается, что средства РЭБ рассчитаны на создание помех для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, нелегально пересекающих границу. Соответственно, действия любого нарушителя можно пресечь не применяя оружие.

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