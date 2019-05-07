Строительство северного подъезда к Аксаю начнут в 2020 году

Об этом министр рассказал на встрече губернатора Ростовской области с активом Аксайского района. Участники мероприятия обсудили ход реализации национальных и региональных приоритетных проектов.
В частности, стало известно, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Аксай в 2019–2024 годах получит 350 миллионов рублей.
Стоимость строительства северного подъезда со стороны «Меги» оценили в 175 миллионов рублей, общая протяженность новой трассы от федеральной дороги М-4 «Дон» до улицы Речников составит 2,3 километра.
Только в 2019 году на ремонт восьми дорог в Аксае в рамках нацпроекта потратят 97 миллионов рублей. На большинстве объектов работы уже ведут, а на улицах Садовой и Советской ремонт подходит к завершению.
Бригады ремонтируют и дороги в населенных пунктах района. Так, в станице Старочеркасской уже отремонтировали переулок Ратнинский и работают на улице Революционной, активно идут работы в поселке Российский и хуторах Ленина, Истомино и Пчеловодный.
Кроме того, в 2019 году в районе запланировали ремонт нескольких дорог регионального и межмуниципального значения. В частности, реконструкция ждет проходящие по территории Аксайского района участок трассы Ростов-Ставрополь протяженностью 14 километров, отрезок дороги Ростов-Семикаракорск-Волгодонск, а также отрезок автомагистрали от Ростова к хутору Верхнеподпольный через Ольгинскую.
Помимо этого, отремонтируют подъезд к станице Мишкинской со стороны Аксая, дорогу из хутора Большой Лог в станицу Старочеркасскую и отрезок трассы М-4 «Дон» от Ростова до поселка Щепкино.
За период с 2022 до 2024 года в районе отремонтируют отдельные улицы в поселках Янтарный, Дорожный и Российский, хуторах Верхнеподпольный, Островского, Черюмкин и в станице Ольгинской.