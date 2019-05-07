Судмедэксперта будут судить в Ростовской области за халатность

В мае 2017 года мужчина провел экспертизу тела женщины. Его нашли на улице, телесных повреждений на нем не было.
Фигурант указал, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Однако в декабре следствие нашло людей, которые сознались в убийстве женщины.
После этого провели еще одно исследование тела. Выяснилось, что смерть носила криминальный характер.
«Из-за этого следствие не смогло своевременно найти виновных. Они в дальнейшем совершили ряд тяжких преступлений», — сказано в сообщении.
Теперь дело в отношении судмедэксперта передадут в суд.