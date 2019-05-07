rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Судмедэксперта будут судить в Ростовской области за халатность

7 мая 2019, 05:08
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в суд передадут уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта, который допустил халатность в работе, сообщили в региональном УСКР.

В мае 2017 года мужчина провел экспертизу тела женщины. Его нашли на улице, телесных повреждений на нем не было.

Фигурант указал, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Однако в декабре следствие нашло людей, которые сознались в убийстве женщины.

После этого провели еще одно исследование тела. Выяснилось, что смерть носила криминальный характер.

«Из-за этого следствие не смогло своевременно найти виновных. Они в дальнейшем совершили ряд тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

Теперь дело в отношении судмедэксперта передадут в суд.

Материалы по теме
Астраханский мошенник обещал знакомым решить проблемы с законом за 11 млн рубМошенники атакуют клиентов Netflix от имени компанииВыдававший себя за налоговика мошенник обманул ростовчан на 10 млн рублей
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58