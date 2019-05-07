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Центр Ростова перекроют 8 мая к праздничным мероприятиям

7 мая 2019, 17:58
Фото: rostov-gorod ru
В преддверии Дня Победы в связи с проведением праздничных мероприятий утром 8 мая в Ростове-на-Дону будет ограничено движение транспортных средств на площади Театральная, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Ограничение будет введено с 7.00 до 14.00 в среду. Кроме того, 9 мая с 6.00 до 24.00 будет закрыт проезд транспортных средств на Театральной площади, улице Большой Садовой, улице Советской, проспекте Театральном, улице Максима Горького.

С 6.00 до 12.00 будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Шолохова, улице 20-я Линия, 19-я Линия до улицы Закруткина.

Также на период прохождения колонны военной техники с 6.00 до 14.00 частично перекроют проспект Шолохова, площадь Карла Маркса, улицу Большую Садовую, проспект Ворошиловский, Красноармейскую, проспект Кировский.

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