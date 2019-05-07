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В Мексике на женщину-матадора напал бык

7 мая 2019, 10:21
Фото: pxhere.com
В мексиканском городе Пуэбла в результате нападения быка во время корриды 32-летняя женщина-матадор сломала челюсть. В сети появилось видео, запечатлевшее, как 500-килограммовое животное прижало матадора к ограде.

Так, пишет газета «Известия», к матадору сразу бросились смотрители и участники шоу, а также зрители. Женщину прооперировали. Спустя некоторое время она выразила благодарность неравнодушным за поддержку.

Отмечается, что каждый год тысячи человек участвуют в актах протеста против проведения корриды в Испании. Ранее в акции под названием «Бои с быками — это насилие, ты можешь его остановить», участвовали восемнадцать тысяч человек. В соответствии с условиями акции, требуется исключить любые «спектакли» с быками из списков культурного наследия, прекратив при этом в финансовом плане поддерживать мероприятия такого рода.

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