В Мексике на женщину-матадора напал бык

Отмечается, что каждый год тысячи человек участвуют в актах протеста против проведения корриды в Испании. Ранее в акции под названием «Бои с быками — это насилие, ты можешь его остановить», участвовали восемнадцать тысяч человек. В соответствии с условиями акции, требуется исключить любые «спектакли» с быками из списков культурного наследия, прекратив при этом в финансовом плане поддерживать мероприятия такого рода.