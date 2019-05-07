В Ростовской области могут вернуть штраф за минимальное превышение скорости

«Больше всего штрафов - 85,7%, было выписано за нарушение скоростного режима в диапазоне от 20 до 40 километров в час, при этом штраф составляет 500 рублей без учета льготы. Мы видим, что превышение скорости на 20 километров в час воспринимается как что-то допустимое, этот порог, за который не штрафуют, водители считают дозволенной мерой. Все участники дорожного движения по населенным пунктам абсолютно сознательно двигаются со скоростью 80 километров в час», - рассказал Иванов.