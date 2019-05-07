rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области размер лимита по кредиткам вырос на 10% в 2019 году

7 мая 2019, 10:18
Фото: freepik / freepik.com
В первом квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам в Ростовской области превысил 50,8 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

По сравнению с первым кварталом 2018 года этот показатель вырос в регионе на 10,1%. По величине среднего размера лимита по кредиткам Ростовская область заняла 17 место в топ-30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа.

В целом по стране, в первом квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 55,6 тыс. руб., увеличившись за год на 11,6%. При этом самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (77,8 тысячи рублей), Республике Саха (Якутия) (72,4 тысячи рублей), Московской области (70,7 тысячи рублей), Хабаровском крае (67,0 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (66,9 тысячи рублей).

«Самая серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Алтайском крае (+28,0%), Кемеровской (+23,9%), Омской (+23,6%) и Иркутской (+21,8%) областях, а также в Удмуртской Республике (+21,3%)», — говорится в исследовании.

Материалы по теме
Имущество банка «Кредит-Экспресс» пытаются продать со скидкой в 40 млн рубЖители Ростовской области стали чаще покупать машины в кредит
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58