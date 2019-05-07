В Ростовской области размер лимита по кредиткам вырос на 10% в 2019 году

В целом по стране, в первом квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 55,6 тыс. руб., увеличившись за год на 11,6%. При этом самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (77,8 тысячи рублей), Республике Саха (Якутия) (72,4 тысячи рублей), Московской области (70,7 тысячи рублей), Хабаровском крае (67,0 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (66,9 тысячи рублей).