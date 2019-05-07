Вдове ветерана в Таганроге не предоставили субсидию на жилье

Женщина является вдовой участника ВОВ, в 2017 году ее признали нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставили на соответствующий учет.
Через месяц женщина обратилась в городскую администрацию, чтобы получить субсидию. Материалы передали в Минстрой региона.
Однако субсидию жительница Таганрога не получила. Она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство передало иск в суд.
Все требования были удовлетворены. Вдове предоставили 1,5 миллиона рублей, уже был заключен договор купли-продажи квартиры.