rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вдове ветерана в Таганроге не предоставили субсидию на жилье

7 мая 2019, 06:31
Фото: maxpixel.net
В Таганроге Ростовской области после вмешательства прокуратуры вдова ветерана ВОВ смогла получить субсидию на жилье, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина является вдовой участника ВОВ, в 2017 году ее признали нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставили на соответствующий учет.

Через месяц женщина обратилась в городскую администрацию, чтобы получить субсидию. Материалы передали в Минстрой региона.

Однако субсидию жительница Таганрога не получила. Она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство передало иск в суд.

Все требования были удовлетворены. Вдове предоставили 1,5 миллиона рублей, уже был заключен договор купли-продажи квартиры.

Материалы по теме
Дело завели на троих лжеинвалидов в Ростове за незаконное получение выплатРостовчане пожаловались на незаконный захват территорииЖительница Шахт незаконно получила кредит на 300 тыс руб
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28