Любимую ягоду ростовских дачников определили эксперты

На саженцы именно этой ягодной культуры пришлось 47,7% всех запросов по покупке, самым нелюбимым плодовым деревом оказалась яблоня, ее искали всего 1,8% ростовчан. На втором и третьем месте по популярности у жителей Ростова идут слива и виноград.
При этом малина пользуется наибольшим спросом и в соседнем Краснодаре, и в среднем по России. Стоимость саженца малины в Ростове-на-Дону в 2019 году выросла на 4,4% и составила 259 рублей.
Напомним, эксперты выяснили, что жители Ростовской области больше любят импортное вино, чем местное.