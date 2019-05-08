Любимую ягоду ростовских дачников определили эксперты

На саженцы именно этой ягодной культуры пришлось 47,7% всех запросов по покупке, самым нелюбимым плодовым деревом оказалась яблоня, ее искали всего 1,8% ростовчан. На втором и третьем месте по популярности у жителей Ростова идут слива и виноград.