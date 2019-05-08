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Мероприятия в честь Дня Победы начались 8 мая в Аксайском районе

8 мая 2019, 14:11
Фото: пресс-служба Администрации Аксайского района
Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Великой Победы начались 8 мая в Аксайском районе Ростовской области, сообщила районная администрация.

В программе мероприятий митинг, вечер-реквием и парад.

Так, на мемориальном урочище Каплица возле станицы Старочеркасской почтить память защитников Родины собрались ветераны, руководители и представители общественных организаций района.

На территории Каплицы, которая является священным местом для всех казаков, захоронены воины нескольких поколений - от участников Азовского сидения до павших в Гражданской и Великой Отечественной войнах. В память о героях на стеле выбиты даты 1641, 1920 и 1941.

Участники митинга возложили цветы и спустили на воду венок в память о моряках канонерской лодки «Ростов-Дон», отдавших свою жизнь в боях за родную землю 1941 году. Останки моряков захоронены на Каплице.

Вечер-реквием в Аксае с показательными выступлениями спецназа и театрализованным шествием с факелами продолжит программу праздничных мероприятий. Участники шествия пронесут две георгиевские ленты по восемь метров в длину каждая, возложат цветы и свечи к памятнику освободителей.

Завершит мероприятие праздничный концерт и фейерверк.

Парад с участием военнослужащих и боевой техники пройдет в Аксае 9 мая. Кроме военных, по улице Гулаева пройдут казаки, кадеты и воины-интернационалисты, завершится парад шествием «Бессмертного полка».

Отмечается, что в 2018 году в рядах «Бессмертного полка» в Аксае прошли две тысячи горожан.

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