На Кубани девушка жестоко расправилась с матерью и выкинула тело в лес

Ссора между потерпевшей и ее 24-летней дочерью произошла в доме жертвы. Пришедший чуть позже сожитель дочери включился в скандал, ногой ударил пенсионерку в грудь, а затем схватил за волосы и начал бить головой об пол.
После этого мужчина нанес женщине не менее десяти ударов палкой, которую ему дала сожительница, и начал душить жертву руками. Затем сообщники душили пожилую женщину веревкой, завернули ее тело в одеяло и вынесли труп в расположенную на краю станицы лесополосу.
Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу и направило материалы в суд.