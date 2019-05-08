rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Кубани девушка жестоко расправилась с матерью и выкинула тело в лес

8 мая 2019, 09:17
Фото: pxhere.com
В станице Кущевской Краснодарского края девушка с любовником жестоко расправилась с 60-летней женщиной и спрятали ее тело в лесополосе, сообщило региональное СУ СК РФ.

Ссора между потерпевшей и ее 24-летней дочерью произошла в доме жертвы. Пришедший чуть позже сожитель дочери включился в скандал, ногой ударил пенсионерку в грудь, а затем схватил за волосы и начал бить головой об пол.

После этого мужчина нанес женщине не менее десяти ударов палкой, которую ему дала сожительница, и начал душить жертву руками. Затем сообщники душили пожилую женщину веревкой, завернули ее тело в одеяло и вынесли труп в расположенную на краю станицы лесополосу.

Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу и направило материалы в суд.

Напомним, в Таганроге невменяемый сын пытался забить свою пожилую мать молотком.

Материалы по теме
Убивший и расчленивший жену мужчина осужден в РостовеПо «заказу» пенсионерки четверо парней убили двух мужчин под Ростовом
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28