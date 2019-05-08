Праздничная афиша от RostovGazeta: кинофестиваль и музыкальное путешествие

Место № 1 — Театральная площадь. Что — шествие «Бессмертного полка». Когда — ЧТ (9 мая), 11.00
Сбор участников шествия начнется в 08:00 на площади Карла Маркса. Присоединиться к колонне можно до 10:00. По предварительным данным, в этом году участие в шествии примут около 100 тысяч человек. Во время ожидания участники смогут посмотреть концерт, перекусить блюдами полевой кухни — их на площади будет работать сразу две. После во всех районах Ростова пройдут другие праздничные мероприятия
Место № 2 — Свободное пространство «Циферблат». Что –лекция «Как Ростов-на-Дону дважды освобождали?». Когда — ЧТ (9 мая), 17.00
Во время лекции вы узнаете: почему первая оккупация города длилась восемь дней и вошла в историю как «кровавая неделя», чем знаменит Витя Черевичкин. Также чем запомнились современник Родион Малиновский, Гукас Мадоян, Сергей Оганов, в честь которых названы улицы Ростова, и какие подвиги прославили наших земляков Алексея Береста и Александра Печорского.
Место № 3 — Музей «Россия — моя история». Что — фестиваль военного кино. Когда — ЧТ (9 мая), 12.00
Все желающие бесплатно смогут посмотреть советские киноленты «Горячий снег», «Иваново детство», «Баллада о солдате». После каждого показа можно будет узнать подробности реальных событий Великой Отечественной войны, прослушав лекции преподавателей Института истории и международных отношений ЮФУ.
Место № 4 — Театр 18+. Что — спектакль «Саша, вынеси мусор». Когда — ЧТ (9 мая), 18.00
Спектакль про войну, любовь, женский и мужской взгляды на разные обстоятельства, семью. В пьесе три действия и три героя. Мать и беременная дочь готовят поминки по погибшему Саше. Он был офицером украинской армии. Он мертв, но они говорят с ним как с живым.
Место № 5 — Театр «Человек в кубе». Что — Музыкально-поэтическая программа «И-НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!». Когда — СБ (11 мая), 20.00
Режиссер, поэт, актер Дмитрий Бозин приглашает всех желающих совершить вместе с ним путешествие, которое проходит сквозь музыкальное созвездие хитов 20 и 21 века: "Песня Волшебника", "Откровения Демона", сцена бара Titty Twister, бесстрашие Джанго, погружение в «Пепел и снег». Джаз, свинг и рок-н-ролл, песни из любимых кинофильмов, поэтические и музыкальные импровизации, слияние всевозможных музыкальных стилей, одетых в яркие костюмы актерского мастерства и музыкального вкуса. И только живое исполнение.
Место № 6 — Зеленый театр. Что — Финал 4-х главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. Когда — СБ, ВС (11-12 мая) с 16.15
Все болельщики ГК «Ростов-Дон» смогут присоединиться к совместному просмотру Лиги чемпионов на большом экране, чтобы болеть за донских спортсменок, которые поборются за первое место с сильнейшими клубами Европы. За час до первого матча (15:15) на трибунах Зеленого театра в парке имени Октябрьской революции всех гостей ожидают конкурсы, маскот Викки, активности и турнир по кикету. Вход свободный.
Место № 7 — Таганрог. Что — квест-экскурсия по Таганрогу. Когда — ВС (12 мая), 13.00
Квест пройдет в рамках IV фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года. Всего будет организовано восемь точек маршрута. Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами, и памятными подарками от организаторов фестиваля. Главное — сформировать свою команду.