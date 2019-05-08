Праздничная афиша от RostovGazeta: кинофестиваль и музыкальное путешествие

Сбор участников шествия начнется в 08:00 на площади Карла Маркса. Присоединиться к колонне можно до 10:00. По предварительным данным, в этом году участие в шествии примут около 100 тысяч человек. Во время ожидания участники смогут посмотреть концерт, перекусить блюдами полевой кухни — их на площади будет работать сразу две. После во всех районах Ростова пройдут другие праздничные мероприятия