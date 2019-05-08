Роскосмос назвал дату возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-11»

В составе команды космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Предполагалось, что Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправятся на МКС в конце декабря 2018 года. Однако, пишет газета «Известия», авария ракеты «Союз-ФГ», которая произошла в октябре, стала фактором переноса запуска на ранний срок — 3 декабря.
Отмечается, что причина аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, — не открывшееся по причине неисправности датчика контакта разделения сопло бокового увода первой ступени ракеты. Установлено, что неполадка была допущена на этапе конструирования. На тот момент на борту корабля «Союз МС-10» присутствовали космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Пострадавших в результате инцидента нет.