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Роскосмос назвал дату возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-11»

8 мая 2019, 12:18
Фото: ru.wikipedia.org
В России госкорпорация «Роскосмос» обозначила дату возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-11» — 25 июня.

В составе команды космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Предполагалось, что Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправятся на МКС в конце декабря 2018 года. Однако, пишет газета «Известия», авария ракеты «Союз-ФГ», которая произошла в октябре, стала фактором переноса запуска на ранний срок — 3 декабря.

Отмечается, что причина аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, — не открывшееся по причине неисправности датчика контакта разделения сопло бокового увода первой ступени ракеты. Установлено, что неполадка была допущена на этапе конструирования. На тот момент на борту корабля «Союз МС-10» присутствовали космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Пострадавших в результате инцидента нет.

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