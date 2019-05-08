Роскосмос назвал дату возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-11»

Отмечается, что причина аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, — не открывшееся по причине неисправности датчика контакта разделения сопло бокового увода первой ступени ракеты. Установлено, что неполадка была допущена на этапе конструирования. На тот момент на борту корабля «Союз МС-10» присутствовали космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Пострадавших в результате инцидента нет.