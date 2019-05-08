В собственность региона передадут стадион «Ростов-Арена»

Ростовская сторона намерена завершить технические и юридические процедуры, связанные с передачей, как можно скорее. Кроме того, летом в регионе разработают программу по эффективному использованию спортивных объектов, созданных или реконструированных к прошедшему в 2018 году Чемпионату мира по футболу.