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В собственность региона передадут стадион «Ростов-Арена»

8 мая 2019, 13:30
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
Ростовская область получит в собственность стадион «Ростов-Арена», сообщило региональное правительство.

Распоряжение о передаче стадиона и земельного участка, на котором он расположен, из федеральной собственности в региональную подпишут в июне 2019 года.

Ростовская сторона намерена завершить технические и юридические процедуры, связанные с передачей, как можно скорее. Кроме того, летом в регионе разработают программу по эффективному использованию спортивных объектов, созданных или реконструированных к прошедшему в 2018 году Чемпионату мира по футболу.

В частности, на стадионах «Труд» в Ростове, имени Лакомова в Азове и «Торпедо» в Таганроге за счет федеральных средств укрепят травяное покрытие полей и закупят оборудование для легкой атлетики.

Напомним, в России на содержание стадионов, подготовленных к ЧМ-18, в период до 2023 года потратят порядка 16 миллиардов рублей.

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#Новости#Новости Ростова#Экономика
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