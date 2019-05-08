В собственность региона передадут стадион «Ростов-Арена»

Распоряжение о передаче стадиона и земельного участка, на котором он расположен, из федеральной собственности в региональную подпишут в июне 2019 года.
Ростовская сторона намерена завершить технические и юридические процедуры, связанные с передачей, как можно скорее. Кроме того, летом в регионе разработают программу по эффективному использованию спортивных объектов, созданных или реконструированных к прошедшему в 2018 году Чемпионату мира по футболу.
В частности, на стадионах «Труд» в Ростове, имени Лакомова в Азове и «Торпедо» в Таганроге за счет федеральных средств укрепят травяное покрытие полей и закупят оборудование для легкой атлетики.
Напомним, в России на содержание стадионов, подготовленных к ЧМ-18, в период до 2023 года потратят порядка 16 миллиардов рублей.