В Японии мужчина арестован за угрозы принцу

По прошествии нескольких дней 56-летний подозреваемый был арестован. При этом, он негативно высказывался относительно порядков японской монархии, в том числе правил наследования престола. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что он заранее приехал в Токио и под видом рабочего проник в школу, в которой обучается принц.