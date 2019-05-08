В Японии мужчина арестован за угрозы принцу

Газета «Известия» пишет, что согласно предварительной информации, 26 марта неизвестный проник в школу, где учится внук японского императора Акихито. Так, он оставил на его парте два выкрашенных в розовый цвет ножа, привязанных к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями.
По прошествии нескольких дней 56-летний подозреваемый был арестован. При этом, он негативно высказывался относительно порядков японской монархии, в том числе правил наследования престола. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что он заранее приехал в Токио и под видом рабочего проник в школу, в которой обучается принц.