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В Японии мужчина арестован за угрозы принцу

8 мая 2019, 11:15
Фото: pxhere.com
В Японии мужчина, который был арестован в связи с подозрениями в угрозах двенадцатилетнему принцу Хисахито — сыну наследного принца Акисино, — признался о планах ударить юношу ножом.

Газета «Известия» пишет, что согласно предварительной информации, 26 марта неизвестный проник в школу, где учится внук японского императора Акихито. Так, он оставил на его парте два выкрашенных в розовый цвет ножа, привязанных к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями.

По прошествии нескольких дней 56-летний подозреваемый был арестован. При этом, он негативно высказывался относительно порядков японской монархии, в том числе правил наследования престола. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что он заранее приехал в Токио и под видом рабочего проник в школу, в которой обучается принц.

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