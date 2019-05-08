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Яйца подешевели после Пасхи в Ростовской области

8 мая 2019, 09:59
Фото: prostooleh / freepik.com
За минувшую неделю в Ростовской области снизились цены на яйца, следует из информации, опубликованной на сайте Территориального органа государственной статистики.

Так, на прилавках рынков и магазинов в регионе средняя стоимость яиц упала на 2,5%, и составила 59,04 рубля за десяток. Также в Ростовской области за неделю на 1,2% снизилась средняя цена на сахар-песок.

А вот цены на плодовоовощную продукцию продолжили расти. Картофель подорожал на 5,5%, лук репчатый — на 8,4%, морковь — на 3,6%, белокочанная капуста — на 2,7%, яблоки — на 1,4%.

Кроме того, на 0,6% выросли цены и на мясо кур и сливочное масло.

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#Новости#Экономика
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