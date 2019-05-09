Подрядчика в Новочеркасске обязали отремонтировать разбитые дороги

«Сотрудники компании „Гарант“ допустили серьезные нарушения при ремонте дорог по улице Ростовский выезд. От организации потребовали устранить недочеты», — пояснили в мэрии.
Отмечается, что нарушения техрегламента были допущены при укладке асфальта. Если ничего не изменится, то заказчик не примет работы.
Администрация опубликовала фото, на котором показала неудовлетворительное состояние дороги.
Ранее появилась информация, что на ремонт дороги до Украины в Ростовской области направят 187 миллионов рублей. Работы завершатся до апреля 2020 года.