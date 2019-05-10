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Дети в Ростове нашли тело женщины на крыше гаража

10 мая 2019, 19:17
Фото: vk.com/rostovnadonu \ Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в пятницу днем играющие на крыше гаража дети обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Несовершеннолетние обнаружили тело женщины. Есть вероятность, что оно пролежало здесь около месяца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось на улице Студенческой. Автор публикации разместил фото, на котором показал забравшихся на крышу гаража спасателей.

Информации от официальных ведомств не поступало.

Пользователи в комментариях поинтересовались, почему за месяц никто не почувствовал запах. Им ответили, что в этой зоне всегда неприятно пахнет.

«Постоянно пахнет мусором, собаками, так что даже мы не унюхали. Кстати, дети там постоянно играют, странно, что только сейчас нашли», — написала одна из местных жительниц.

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#Новости#Происшествия
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