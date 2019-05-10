Дети в Ростове нашли тело женщины на крыше гаража

«Несовершеннолетние обнаружили тело женщины. Есть вероятность, что оно пролежало здесь около месяца», — сказано в сообщении.
Отмечается, что происшествие случилось на улице Студенческой. Автор публикации разместил фото, на котором показал забравшихся на крышу гаража спасателей.
Информации от официальных ведомств не поступало.
Пользователи в комментариях поинтересовались, почему за месяц никто не почувствовал запах. Им ответили, что в этой зоне всегда неприятно пахнет.
«Постоянно пахнет мусором, собаками, так что даже мы не унюхали. Кстати, дети там постоянно играют, странно, что только сейчас нашли», — написала одна из местных жительниц.