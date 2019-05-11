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Арбитражный суд признал банкротом кондитерскую фабрику «Мишкино»

11 мая 2019, 16:05
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом кондитерскую фабрику «Мишкино», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

На предприятии была введена процедура наблюдения, применяемая при банкротстве.

Истцом по делу о банкротстве КФ «Мишкино» выступил предприниматель Артур Петросьянц. Между сторонами в 2013 году был заключен договор о поставках товара. В 2017 году фабрика не оплатила поставку четырех партий товара на сумму 1,9 миллиона рублей. И до момента обращения в суд с иском о банкротстве предприятия, задолженность перед поставщиком не была погашена.

В рамках дела о банкротстве в суд поступило заявление банка «Центр-Инвест» о процессуальной замене кредитора ИП Петросьянца.

ООО КФ «Мишкино» было зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности предприятия является производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Руководителем фабрики является депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Рызенко. В начале апреля стало известно, что «Мишкино» приостановило работу. Факт массовых увольнений и задолженностей по зарплате и налогам был подтвержден в ходе одного из судебных заседаний.

Власти Ростовской области после приостановки производства на фабрике заявили, что до конца апреля будут разработаны предложения, которые помогут стабилизировать работу «Мишкино».

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