Арбитражный суд признал банкротом кондитерскую фабрику «Мишкино»

На предприятии была введена процедура наблюдения, применяемая при банкротстве.
Истцом по делу о банкротстве КФ «Мишкино» выступил предприниматель Артур Петросьянц. Между сторонами в 2013 году был заключен договор о поставках товара. В 2017 году фабрика не оплатила поставку четырех партий товара на сумму 1,9 миллиона рублей. И до момента обращения в суд с иском о банкротстве предприятия, задолженность перед поставщиком не была погашена.
В рамках дела о банкротстве в суд поступило заявление банка «Центр-Инвест» о процессуальной замене кредитора ИП Петросьянца.
ООО КФ «Мишкино» было зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности предприятия является производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Руководителем фабрики является депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Рызенко. В начале апреля стало известно, что «Мишкино» приостановило работу. Факт массовых увольнений и задолженностей по зарплате и налогам был подтвержден в ходе одного из судебных заседаний.
Власти Ростовской области после приостановки производства на фабрике заявили, что до конца апреля будут разработаны предложения, которые помогут стабилизировать работу «Мишкино».