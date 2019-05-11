Арбитражный суд признал банкротом кондитерскую фабрику «Мишкино»

Истцом по делу о банкротстве КФ «Мишкино» выступил предприниматель Артур Петросьянц. Между сторонами в 2013 году был заключен договор о поставках товара. В 2017 году фабрика не оплатила поставку четырех партий товара на сумму 1,9 миллиона рублей. И до момента обращения в суд с иском о банкротстве предприятия, задолженность перед поставщиком не была погашена.