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Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского привезут в Ростов

11 мая 2019, 09:37
Фото: rostoveparhia.ru
В Ростов-на-Дону для местных жителей привезут частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщается на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

Кроме того, в Ростов прибудет освященная на его мощах житийная икона. Процесс передачи пройдет 16 мая.

Отмечается, что этот процесс будет проходить по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. После этого 18 мая состоится торжественный молебен.

«Помолиться могут все желающие. Молебны перед святыней будут совершаться в течение 5 дней, после этого она станет доступна для поклонения верующим», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростов привозили икону «Святая Марина, побивающая беса» из Свято-Вознесенского мужского монастыря в Луганской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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