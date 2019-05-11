«Донмаслопродукт» потребовал 13 млн руб с хлебозавода в Грозном

Донская компания обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Первый Хлебозавод» 8,5 миллиона рублей задолженности по договору займа, заключенному в 2015 году, а также более 4,1 миллиона рублей процентов за пользование займом и пени в размере 765 тысячи рублей.