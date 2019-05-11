«Донмаслопродукт» потребовал 13 млн руб с хлебозавода в Грозном

Posted 11 мая 2019, 19:10
Published 11 мая 2019, 19:10
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Донская компания обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Первый Хлебозавод» 8,5 миллиона рублей задолженности по договору займа, заключенному в 2015 году, а также более 4,1 миллиона рублей процентов за пользование займом и пени в размере 765 тысячи рублей.
Арбитражный суд Ростовской области оставил заявление истца без движения, как несоответствующее требованиям. Но компания устранила допущенные нарушения. Заседание назначено на 4 июня 2019 года.
ЗАО «Донмаслопродукт» представляет собой производственный комплекс по приемке, хранению и переработке семян подсолнечника, расположенный в поселке Веселый Ростовской области. Завод по рафинации — дезодорации растительных масел и фасовки в полимерную тару — находится в Ростове-на-Дону. По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка ЗАО «Донмаслопродукт» составила 4,3 миллиарда рублей, прибыль — один миллиард рублей.
ООО «Первый Хлебозавод» зарегистрирован в Грозном, как микропредприятие. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. В 2017 году выручка предприятия составила 1,8 миллиона рублей, а убыток превысил 20,7 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что зарегистрированная в Воронежской области компания «Воробьевкаагро» подала иск против ЗАО «Донмаслопродукт» на 15,8 миллиона рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]