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Зеленые гусеницы могут привести к гибели деревьев в парке Ростова

11 мая 2019, 11:47
Фото: pixabay.com
Зеленые гусеницы, которые завелись в парке Островского, могут съесть листву и навредить деревьям, считает доцент кафедры зоологии ЮФУ, кандидат биологических наук Алексей Тихонов.

«Гусеницы в парке Островского съедают деревья. Дорожка от музея „Моя Россия“ к бассейну „Коралл“ выглядит как кадры к фильму ужасов», — написал аноним в ростовском паблике. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что около деревьев ползают много зеленых гусениц.

Тихонов сообщил, что это могут быть не только гусеницы бабочек, но и пилильщики. «Под определение „зеленая гусеница“ попадают многие виды. Поэтому сказать, какой это именно вид, нельзя», — сообщил Тихонов. Он отметил, что несмотря на то, что вредители — регулярное явление, это не совсем хорошо для деревьев. «Гусеницы могут съесть листву, деревьям понадобится время на восстановление. Они вряд ли погибнут, но некоторый шанс есть», — считает специалист.

По словам Тихонова, в прошлом году для этих насекомых были благоприятные условия, они отложили много яиц. «Если это наш вредитель, то в следующих поколениях включатся регуляторы численности: вредители подтянутся, заболевания появятся. Численность упадет. Если это вредитель-селенец, то он может долго размножаться, врагов у него в нашей климатической зоне может и не быть», — сообщил доцент. По его словам, этим вопросом должны заняться Санитарно-эпидемиологическая служба и дендрологи.

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