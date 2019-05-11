Зеленые гусеницы могут привести к гибели деревьев в парке Ростова

Тихонов сообщил, что это могут быть не только гусеницы бабочек, но и пилильщики. «Под определение „зеленая гусеница“ попадают многие виды. Поэтому сказать, какой это именно вид, нельзя», — сообщил Тихонов. Он отметил, что несмотря на то, что вредители — регулярное явление, это не совсем хорошо для деревьев. «Гусеницы могут съесть листву, деревьям понадобится время на восстановление. Они вряд ли погибнут, но некоторый шанс есть», — считает специалист.