Часть Ростова на две недели останется без воды

Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 13 по 21 мая. Они необходимы для выявления дефектов и устранения.
В апреле завершились испытания от районных котельных на максимальную температуру. После завершения всех тестов будут разработаны графики работ по устранению дефектов.
Во время профилактических ремонтов горячую воду могут отключить на 2 недели. Это коснется улиц Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, 22 и 21 линии.
Кроме того, воды не будет на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, Доватора, Мадояна. Ограничения также введут на проспектах Театральный и Шолохова.
Отмечается, что после работ воду включат без дополнительного объявления.