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Часть Ростова на две недели останется без воды

12 мая 2019, 14:28
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону идет подготовка к отопительному сезону, из-за чего на две недели отключат горячую воду, сообщили в городской администрации.

Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 13 по 21 мая. Они необходимы для выявления дефектов и устранения.

В апреле завершились испытания от районных котельных на максимальную температуру. После завершения всех тестов будут разработаны графики работ по устранению дефектов.

Во время профилактических ремонтов горячую воду могут отключить на 2 недели. Это коснется улиц Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, 22 и 21 линии.

Кроме того, воды не будет на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, Доватора, Мадояна. Ограничения также введут на проспектах Театральный и Шолохова.

Отмечается, что после работ воду включат без дополнительного объявления.

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