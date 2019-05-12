Десятки домов обесточат в Ростове на рабочей неделе

В понедельник электричества не будет на улицах Коровкина, 12-го февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская, Зенитчиков. Кроме того, это коснется переулков Скрыпника, Марсовый, Трудовой.
Во вторник обесточат улицы Зенитчиков, Проезжая, Сызранская, Коровкина, 12-го февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская. Без света останутся переулки Марсовый, Трудовой, Конструкторский.
В среду и четверг электричества не будет по улицам Владикавказская, Самойловская, Полевая, Красногвардейская, Муравьёва, Волгоградская.
В пятницу свет выключат на улице Прогрессивная и проспекте Коммунистический.