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Десятки домов обесточат в Ростове на рабочей неделе

12 мая 2019, 10:40
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе пройдут отключения света, которые охватят множество улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Коровкина, 12-го февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская, Зенитчиков. Кроме того, это коснется переулков Скрыпника, Марсовый, Трудовой.

Во вторник обесточат улицы Зенитчиков, Проезжая, Сызранская, Коровкина, 12-го февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская. Без света останутся переулки Марсовый, Трудовой, Конструкторский.

В среду и четверг электричества не будет по улицам Владикавказская, Самойловская, Полевая, Красногвардейская, Муравьёва, Волгоградская.

В пятницу свет выключат на улице Прогрессивная и проспекте Коммунистический.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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