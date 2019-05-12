«Нокаутом» закончилась пьяная драка двух мужчин в Ростове

Возле гаражей в Западном микрорайоне в Ростове-на-Дону очевидцы заметили драку двух нетрезвых взрослых мужчин. Один из участников конфликта оказался сильнее, он отправил в «нокаут» своего оппонента с одного удара. Пострадавший упал, ему оказывали помощь прохожие, чуть позже мужчина пришел в себя. Избивший хулиган поспешил скрыться с места событий, как только к ним подошли неравнодушные горожане.