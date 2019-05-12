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«Нокаутом» закончилась пьяная драка двух мужчин в Ростове

12 мая 2019, 13:15
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
На Западном в Ростове в воскресенье подрались двое пьяных мужчин, по данному факту проводится проверка, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Возле гаражей в Западном микрорайоне в Ростове-на-Дону очевидцы заметили драку двух нетрезвых взрослых мужчин. Один из участников конфликта оказался сильнее, он отправил в «нокаут» своего оппонента с одного удара. Пострадавший упал, ему оказывали помощь прохожие, чуть позже мужчина пришел в себя. Избивший хулиган поспешил скрыться с места событий, как только к ним подошли неравнодушные горожане.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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