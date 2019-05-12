Вдвое подешевели здания Миллеровского завода металлургического оборудования

На торги единым лотом были выставлены здания, принадлежавшие обанкротившемуся предприятию. Речь идет о здании инструментального цеха площадью 561 квадратный метр, здании механосборочного цеха площадью более 4,9 тысячи квадратных метров, административном здании 635,9 квадратов. В лот также вошли линейный цех, склад материалов электромеханического оборудования, здание участка металлоконструкций, кузнечно-термический цех, цех ТНТ, пристройка, склад материалов, гараж, здание ремонтно-механического участка, 3 земельных участка, общая площадь которых превышает 36,1 тысячи квадратных метров.
Начальная стоимость имущества составила 25,2 миллиона рублей. Торги пройдут на понижение минимальной цены — на 5% от начальной цены каждые 5 дней. Минимальная цена реализации составляет 10,1 миллиона рублей.
В январе недвижимость завода также была выставлена на торги. Тогда стоимость лота составила 50,2 миллиона рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия предложений потенциальных покупателей.
АО «Миллеровский завод металлургического оборудования» был признан банкротом в августе 2016 года.по заявлению Федеральной налоговой службы. Миллеровский завод металлургического оборудования имени П. Ф. Гаврилова являлось одним из старейших предприятий Ростовской области. Завод расположено в городе Миллерово. Основным видом деятельности являлось производство машин и оборудования для металлургии. Миллеровский завод упоминается в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон».