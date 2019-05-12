Вдвое подешевели здания Миллеровского завода металлургического оборудования

На торги единым лотом были выставлены здания, принадлежавшие обанкротившемуся предприятию. Речь идет о здании инструментального цеха площадью 561 квадратный метр, здании механосборочного цеха площадью более 4,9 тысячи квадратных метров, административном здании 635,9 квадратов. В лот также вошли линейный цех, склад материалов электромеханического оборудования, здание участка металлоконструкций, кузнечно-термический цех, цех ТНТ, пристройка, склад материалов, гараж, здание ремонтно-механического участка, 3 земельных участка, общая площадь которых превышает 36,1 тысячи квадратных метров.