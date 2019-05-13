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Дело завели по факту гибели матери и ребенка в Ростове от утечки газа

13 мая 2019, 18:58
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее сына от отравления угарным газом, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Напомним, что тела 41-летней женщины и ее 9-летнего сына были обнаружены родственниками 11 мая в квартире, где они проживали. По предварительным данным, мать и ее ребенок погибли от отравления угарным газом.

Дело было возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время ожидается проведение судебно-медицинской и строительно-технической экспертизы.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении ведомства.

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#Новости#Происшествия
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