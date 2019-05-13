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Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовской Аравии

13 мая 2019, 10:31
Фото: pxhere.com
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех подтвердил принадлежность стране двух из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ, а именно в порту Фуджейра, произошли взрывы.

Так, пишет газета «Известия», по его словам, одно из двух судов направлялось к месту погрузки на него нефти в саудовском порту Рас-Танну для последующей отправки в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco. Министр отметил, что произошедшее является диверсией, в результате которой нефть не разлилась и никто не пострадал. Однако, были повреждены конструкции танкеров.

Вместе с тем, официальный делегат МИД Ирана рекомендовал начать расследование атаки на торговые суда в ОАЭ, поскольку факт произошедшего вызывает беспокойство.

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