Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовской Аравии

Так, пишет газета «Известия», по его словам, одно из двух судов направлялось к месту погрузки на него нефти в саудовском порту Рас-Танну для последующей отправки в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco. Министр отметил, что произошедшее является диверсией, в результате которой нефть не разлилась и никто не пострадал. Однако, были повреждены конструкции танкеров.