Еще 71 млн руб получат объекты здравоохранения в Ростовской области

Средства получат медучреждения Волгодонска и Шахт, а также Дубовского района.
Из общей выделенной суммы немногим более 68 миллионов рублей направят на приобретение и установку модульных зданий для онкодиспансеров в Шахтах и Волгодонске. Остальные деньги уйдут на покупку, установку и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта в станице Андреевской Дубовского района.
Прежнее здание сильно пострадало при пожаре, и жители станицы остались без первой медицинской помощи.
Напомним, на новое медицинское оборудование для поселков Ростовской области выделили три миллиона рублей.