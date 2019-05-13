Еще 71 млн руб получат объекты здравоохранения в Ростовской области

Из общей выделенной суммы немногим более 68 миллионов рублей направят на приобретение и установку модульных зданий для онкодиспансеров в Шахтах и Волгодонске. Остальные деньги уйдут на покупку, установку и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта в станице Андреевской Дубовского района.