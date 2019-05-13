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Еще 71 млн руб получат объекты здравоохранения в Ростовской области

13 мая 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
На объекты здравоохранения Ростовской области из резервного фонда областного бюджета дополнительно выделили 71,2 миллиона рублей, сообщило региональное правительство.

Средства получат медучреждения Волгодонска и Шахт, а также Дубовского района.

Из общей выделенной суммы немногим более 68 миллионов рублей направят на приобретение и установку модульных зданий для онкодиспансеров в Шахтах и Волгодонске. Остальные деньги уйдут на покупку, установку и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта в станице Андреевской Дубовского района.

Прежнее здание сильно пострадало при пожаре, и жители станицы остались без первой медицинской помощи.

Напомним, на новое медицинское оборудование для поселков Ростовской области выделили три миллиона рублей.

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#Новости#Экономика
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