Инцидент с нефтетрубой «Дружба»: «Транснефть» ищет виноватых

Каждый день «Транснефть» проверяет нефть на плотность, содержание серы и сероводорода, наличие примесей и воды. Однако проверки на хлорорганику проводятся раз в 10 дней. Об этом могли знать злоумышленники, организовавшие вброс грязного сырья. После очередной проверки они начали сдавать в большом количестве некондиционную нефть. Чтобы закачать в трубу около пяти миллионов тонн загрязненного сырья, нужен не один день.