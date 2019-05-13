Инцидент с нефтетрубой «Дружба»: «Транснефть» ищет виноватых

По данным издания «Нефть и капитал», сегодня в ПАО «Транснефть» каждый день нефть проверяется на содержание хлорорганических соединений. Ранее такие проверки проходили раз в 10 дней. Соответствующая норма прописана в госстандарте еще в 2002 году, когда Минэнерго запретило использовать хлорорганические химреагенты при добыче «черного золота».
В тексте документа написано, что испытания должны выполняться не реже одного раза в 10 дней и проходить согласование принимающей и сдающей сторонами.
Эксперты считают, что этот 10-дневный норматив стал причиной попадания в трубопроводы загрязненной нефти.
Каждый день «Транснефть» проверяет нефть на плотность, содержание серы и сероводорода, наличие примесей и воды. Однако проверки на хлорорганику проводятся раз в 10 дней. Об этом могли знать злоумышленники, организовавшие вброс грязного сырья. После очередной проверки они начали сдавать в большом количестве некондиционную нефть. Чтобы закачать в трубу около пяти миллионов тонн загрязненного сырья, нужен не один день.
С такой точкой зрения был согласен и экс-владелец «Петронефти» Роман Трушев, который находится в розыске. Предприниматель рассказал, что местная компания «Нефтеперевалка», которая использует узел в лизинг, поставляла в месяц всего 25-30 тысяч тонн «черного золота». Однако этого мало по сравнению с заявленным объемом загрязненного сырья.
По словам Трушева, «Нефтеперевалке» нужно было в течение длительного времени ежедневно отправлять загрязненную хлорорганикой нефть «Транснефти», которая, в свою очередь, должна была специально направлять ее в систему трубопроводов. Такое стечение обстоятельств кажется просто смешным, отметил Трушев.
По одному из предположений, узел с некачественной нефтью был не частным, а транснефтевским. Расположенный в Самарской области узел «Лопатино» отличается крупной пропускной способностью. Однако такая версия не соответствует той, которую озвучил глава компании Николай Токарев президенту Владимиру Путину. Руководитель компании обвинил «частников».
В течение 17 лет в российской отрасли действует несовершенный норматив, из-за которого и произошло крупное загрязнение. Госкомпания должна совершенствовать стандарты или отвечать за последствия, если это не делалось. Именно это дал понять главе «Транснефти» Николаю Токареву президент Владимир Путин.