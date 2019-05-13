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Инцидент с нефтетрубой «Дружба»: «Транснефть» ищет виноватых

13 мая 2019, 19:08
Фото: pxhere.com
Вброс «грязной» нефти в трубопровод «Дружба» может произойти еще раз. Из-за этого «Транснефть» и другие нефтяные компании решили проверить сырье на соответствие ГОСТу, однако система имеет серьезный дефект.

По данным издания «Нефть и капитал», сегодня в ПАО «Транснефть» каждый день нефть проверяется на содержание хлорорганических соединений. Ранее такие проверки проходили раз в 10 дней. Соответствующая норма прописана в госстандарте еще в 2002 году, когда Минэнерго запретило использовать хлорорганические химреагенты при добыче «черного золота».

В тексте документа написано, что испытания должны выполняться не реже одного раза в 10 дней и проходить согласование принимающей и сдающей сторонами.

Эксперты считают, что этот 10-дневный норматив стал причиной попадания в трубопроводы загрязненной нефти.

Каждый день «Транснефть» проверяет нефть на плотность, содержание серы и сероводорода, наличие примесей и воды. Однако проверки на хлорорганику проводятся раз в 10 дней. Об этом могли знать злоумышленники, организовавшие вброс грязного сырья. После очередной проверки они начали сдавать в большом количестве некондиционную нефть. Чтобы закачать в трубу около пяти миллионов тонн загрязненного сырья, нужен не один день.

С такой точкой зрения был согласен и экс-владелец «Петронефти» Роман Трушев, который находится в розыске. Предприниматель рассказал, что местная компания «Нефтеперевалка», которая использует узел в лизинг, поставляла в месяц всего 25-30 тысяч тонн «черного золота». Однако этого мало по сравнению с заявленным объемом загрязненного сырья.

По словам Трушева, «Нефтеперевалке» нужно было в течение длительного времени ежедневно отправлять загрязненную хлорорганикой нефть «Транснефти», которая, в свою очередь, должна была специально направлять ее в систему трубопроводов. Такое стечение обстоятельств кажется просто смешным, отметил Трушев.

По одному из предположений, узел с некачественной нефтью был не частным, а транснефтевским. Расположенный в Самарской области узел «Лопатино» отличается крупной пропускной способностью. Однако такая версия не соответствует той, которую озвучил глава компании Николай Токарев президенту Владимиру Путину. Руководитель компании обвинил «частников».

В течение 17 лет в российской отрасли действует несовершенный норматив, из-за которого и произошло крупное загрязнение. Госкомпания должна совершенствовать стандарты или отвечать за последствия, если это не делалось. Именно это дал понять главе «Транснефти» Николаю Токареву президент Владимир Путин.

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