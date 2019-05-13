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Ростовский суд отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы на приговор

13 мая 2019, 17:53
Фото: vk.com
Жалобу осужденного за насилие в отношении полицейского экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова областной суд Ростова отказался передавать для рассмотрения, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

В 2011 году Бессонов во время митинга порвал форму сотрудника полиции и ударил полковника полиции. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» сентябре прошлого года Кировский районный суд заочно приговорил депутата к трем годам колонии. Бессонов на суде не присутствовал, его объявили в розыск. Защитник Бессонова пожал жалобы на решения судов в президиум областного суда.

«Постановлением судьи Ростовского областного суда от 29 марта 2019 года отказано в передаче кассационных жалоб защитников осужденного Бессонова на приговор Кировского райсуда от 12.09.2018 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 05.12.2018 для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — отметили в суде.

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