Ростовский суд отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы на приговор

В 2011 году Бессонов во время митинга порвал форму сотрудника полиции и ударил полковника полиции. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» сентябре прошлого года Кировский районный суд заочно приговорил депутата к трем годам колонии. Бессонов на суде не присутствовал, его объявили в розыск. Защитник Бессонова пожал жалобы на решения судов в президиум областного суда.