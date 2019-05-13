Ростовский суд отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы на приговор

В 2011 году Бессонов во время митинга порвал форму сотрудника полиции и ударил полковника полиции. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» сентябре прошлого года Кировский районный суд заочно приговорил депутата к трем годам колонии. Бессонов на суде не присутствовал, его объявили в розыск. Защитник Бессонова пожал жалобы на решения судов в президиум областного суда.
«Постановлением судьи Ростовского областного суда от 29 марта 2019 года отказано в передаче кассационных жалоб защитников осужденного Бессонова на приговор Кировского райсуда от 12.09.2018 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 05.12.2018 для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — отметили в суде.