Схему обращения с отходами на Дону разработает компания семьи депутата ЗС

Получателем прибыли компании является родственница депутата Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» Сергея Замиховского Вера Замиховская. Согласно информации системы СПАРК, компания начала свою деятельность в 2012 году, основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения.
Начальная стоимость нового контракта составляла 8,95 миллиона рублей, «Датум Групп» разработает схему за 7,3 миллиона рублей.
Напомним, строительство восьми мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области начнут к декабрю 2019 года.