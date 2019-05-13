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Схему обращения с отходами на Дону разработает компания семьи депутата ЗС

13 мая 2019, 09:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Датум Групп» выиграла конкурс по разработке схем обращения с твердыми отходами в Ростовской области, следует из документов на сайте госзакупок.

Получателем прибыли компании является родственница депутата Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» Сергея Замиховского Вера Замиховская. Согласно информации системы СПАРК, компания начала свою деятельность в 2012 году, основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения.

Начальная стоимость нового контракта составляла 8,95 миллиона рублей, «Датум Групп» разработает схему за 7,3 миллиона рублей.

Напомним, строительство восьми мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области начнут к декабрю 2019 года.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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