rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ-менеджера банка-банкрота задержали в Ростове

13 мая 2019, 16:26
Фото: pxhere.com
Топ-менеджера обанкротившегося ростовского «Стелла-Банка» Регину Панайотиди задержали, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Банк создан в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа. Лицензию у «Стелла-Банка» отозвали в апреле 2016 года, в июне организацию признали банкротом. «Финансовая дыра» в банке составила более 1,6 млрд рублей. Тогда же был осужден на 2,5 года исполнявший обязанности директора Стелла-Банка Олег Петров.

Панайотиди входила в совет директоров банка-банкрота, была заместителем совладельца банка Александра Ерхова. Сам Ерохов был задержан в феврале 2019 года в столице. Он обвиняется в использовании реквизитов фиктивных коммерческих компаний. По версии следствия, он выдавал невозвратные кредиты подставным лицам. Сумма ущерба составила более двух миллиардов рублей.

«Панайотиди задержана в связи с проведением расследования по делу „Стелла-банка“. Устанавливается причастность задержанной к финансовым махинациям», — отметил источник.

Материалы по теме
Суд отказал во взыскании средств с вкладчика ростовского "Стелла-банка"Коллекция монет ростовского "Стелла-Банка" уйдет с молоткаРостовскому «Стелла-Банку» продлили конкурсное производство
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00