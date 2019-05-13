Топ-менеджера банка-банкрота задержали в Ростове

Банк создан в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа. Лицензию у «Стелла-Банка» отозвали в апреле 2016 года, в июне организацию признали банкротом. «Финансовая дыра» в банке составила более 1,6 млрд рублей. Тогда же был осужден на 2,5 года исполнявший обязанности директора Стелла-Банка Олег Петров.