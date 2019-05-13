Топ-менеджера банка-банкрота задержали в Ростове

Банк создан в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа. Лицензию у «Стелла-Банка» отозвали в апреле 2016 года, в июне организацию признали банкротом. «Финансовая дыра» в банке составила более 1,6 млрд рублей. Тогда же был осужден на 2,5 года исполнявший обязанности директора Стелла-Банка Олег Петров.
Панайотиди входила в совет директоров банка-банкрота, была заместителем совладельца банка Александра Ерхова. Сам Ерохов был задержан в феврале 2019 года в столице. Он обвиняется в использовании реквизитов фиктивных коммерческих компаний. По версии следствия, он выдавал невозвратные кредиты подставным лицам. Сумма ущерба составила более двух миллиардов рублей.
«Панайотиди задержана в связи с проведением расследования по делу „Стелла-банка“. Устанавливается причастность задержанной к финансовым махинациям», — отметил источник.