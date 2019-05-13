rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Углубления в мосту перекрывают путь матерям с колясками в Ростове

13 мая 2019, 06:48
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону углубления в мосту затрудняют проезд матерям с колясками, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

К публикации добавлено видео, на котором показаны мост и несколько женщин с колясками. По пути находится углубление, из-за чего ростовчанкам приходится совместно переносить через него коляски.

«Такая ситуация происходит на мосту, который соединяет улицы Волкова и Белорусская. Он находится в таком состоянии более шести месяцев», — сказано в сообщении. Некоторые пользователи в комментариях написали, что уже привыкли к этой яме и постоянно ее перепрыгивают. Другие предложили положить сюда доски.

Ранее в регионе начали строить новый мостовой переход через Северский Донец. Из-за этого образуются пробки.

Материалы по теме
Ростовская певица Котова пожаловалась на потерю подписчиковНа ужасный запах пожаловались жители Западного в РостовеЖители Новочеркасска пожаловались на отсутствие салюта на 9 мая
#Новости#Новости Ростова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00