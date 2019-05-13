Углубления в мосту перекрывают путь матерям с колясками в Ростове

К публикации добавлено видео, на котором показаны мост и несколько женщин с колясками. По пути находится углубление, из-за чего ростовчанкам приходится совместно переносить через него коляски.
«Такая ситуация происходит на мосту, который соединяет улицы Волкова и Белорусская. Он находится в таком состоянии более шести месяцев», — сказано в сообщении. Некоторые пользователи в комментариях написали, что уже привыкли к этой яме и постоянно ее перепрыгивают. Другие предложили положить сюда доски.
Ранее в регионе начали строить новый мостовой переход через Северский Донец. Из-за этого образуются пробки.