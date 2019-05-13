Углубления в мосту перекрывают путь матерям с колясками в Ростове

«Такая ситуация происходит на мосту, который соединяет улицы Волкова и Белорусская. Он находится в таком состоянии более шести месяцев», — сказано в сообщении. Некоторые пользователи в комментариях написали, что уже привыкли к этой яме и постоянно ее перепрыгивают. Другие предложили положить сюда доски.