В Ростове загорелась строящаяся многоэтажка

Сотрудник уточнил, что пожар произошел в доме 34 на улице Городовикова, сообщение поступило в 11.28.
«Через семь минут прибыло подразделение, 22 человека на восьми спецмашинах. Огонь потушили до их прибытия», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что загорелся мусор на крыше строящегося здания, площадь пожара была небольшой: всего два квадратных метра.
Собеседник уточнил, что при проведении работ по гидроизоляции технического этажа от нагрева произошло тление битума, что и вызвало образование клубов дыма.