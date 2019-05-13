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В Ростове загорелась строящаяся многоэтажка

13 мая 2019, 11:01
Фото: @cheRostov
В Ростове загорелся мусор на крыше 21-этажного дома, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС Ростовской области.

Сотрудник уточнил, что пожар произошел в доме 34 на улице Городовикова, сообщение поступило в 11.28.

«Через семь минут прибыло подразделение, 22 человека на восьми спецмашинах. Огонь потушили до их прибытия», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что загорелся мусор на крыше строящегося здания, площадь пожара была небольшой: всего два квадратных метра.

Собеседник уточнил, что при проведении работ по гидроизоляции технического этажа от нагрева произошло тление битума, что и вызвало образование клубов дыма.

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