В Ростове загорелась строящаяся многоэтажка

«Через семь минут прибыло подразделение, 22 человека на восьми спецмашинах. Огонь потушили до их прибытия», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что загорелся мусор на крыше строящегося здания, площадь пожара была небольшой: всего два квадратных метра.