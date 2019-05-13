Зарплата главврачей в Ростовской области перевалила за 100 тысяч рублей

Кроме того, более 100 тысяч рублей в месяц получали начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Шатов, главврач Лечебно-реабилитационного центра № 2 Татьяна Пиктушанская, руководители онкологических диспансеров Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт, а также главврач кожно-венерологического диспансера Вадим Темников и главврач Областной хозрасчетной стоматологической поликлиники Виталий Мартыненко.