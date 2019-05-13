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Зарплата главврачей в Ростовской области перевалила за 100 тысяч рублей

13 мая 2019, 15:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Средняя заработная плата главных врачей медицинских учреждений, подведомственных Минздраву Ростовской области, составила по итогам 2018 года от 27 до 149 тысяч рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте ведомства.

Так, самый высокий среднемесячный заработок, более 149,7 тысячи рублей, у главного врача Лечебно-реабилитационного центра № 1 Сергея Ходарева. На втором месте с зарплатой в 146,5 тысячи рублей оказался главный врач ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» Дмитрий Бурцев. Третье место по величине заработной платы занял главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, его ежемесячный заработок составляет 142,6 тысячи рублей.

Также в список самых высокооплачиваемых главврачей вошли возглавляющий Онкологический диспансер Евгений Глумов, Наркологический диспансер Елена Малышко и Областную детскую клиническую больницу Светлана Пискунова. Их ежемесячный заработок составил от 125 до 137 тысячи рублей.

Кроме того, более 100 тысяч рублей в месяц получали начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Шатов, главврач Лечебно-реабилитационного центра № 2 Татьяна Пиктушанская, руководители онкологических диспансеров Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт, а также главврач кожно-венерологического диспансера Вадим Темников и главврач Областной хозрасчетной стоматологической поликлиники Виталий Мартыненко.

Самая маленькая ежемесячная зарплата по итогам 2018 года оказалась у начальника санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина — немногим более больше 27 тысяч рублей.

Напомним, что по итогам января-февраля средняя зарплата в Ростовской области составила 30233,1 рубля.

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