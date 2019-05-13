Зарплата главврачей в Ростовской области перевалила за 100 тысяч рублей

Так, самый высокий среднемесячный заработок, более 149,7 тысячи рублей, у главного врача Лечебно-реабилитационного центра № 1 Сергея Ходарева. На втором месте с зарплатой в 146,5 тысячи рублей оказался главный врач ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» Дмитрий Бурцев. Третье место по величине заработной платы занял главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, его ежемесячный заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Также в список самых высокооплачиваемых главврачей вошли возглавляющий Онкологический диспансер Евгений Глумов, Наркологический диспансер Елена Малышко и Областную детскую клиническую больницу Светлана Пискунова. Их ежемесячный заработок составил от 125 до 137 тысячи рублей.
Кроме того, более 100 тысяч рублей в месяц получали начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Шатов, главврач Лечебно-реабилитационного центра № 2 Татьяна Пиктушанская, руководители онкологических диспансеров Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт, а также главврач кожно-венерологического диспансера Вадим Темников и главврач Областной хозрасчетной стоматологической поликлиники Виталий Мартыненко.
Самая маленькая ежемесячная зарплата по итогам 2018 года оказалась у начальника санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина — немногим более больше 27 тысяч рублей.
Напомним, что по итогам января-февраля средняя зарплата в Ростовской области составила 30233,1 рубля.