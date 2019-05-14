Лишь десятая часть бывших губернаторов в РФ идет на повышение

При этом у губернаторов не так много вариантов дальнейшего карьерного роста. Как отмечают эксперты, кроме сенаторского кресла, экс-губернатор может податься в бизнес, если находится на хорошем счету у федерального центра. Так, среди известных бывших губернаторов-сенаторов возглавлявший в 2009–2017 годах Псковскую область Андрей Турчак, бывший губернатор Иркутской области, а ныне посол РФ Дмитрий Мезенцев и бывший глава Алтайского края Александр Карлин. В управление госкорпорациями попали лишь четверо бывших губернаторов, среди которых глава Республики Хакасия Виктор Зимин, занявший пост заместителя генерального директора ОАО «РЖД».