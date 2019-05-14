Лишь десятая часть бывших губернаторов в РФ идет на повышение

Из сотни ушедших в отставку с 2011 года губернаторов прочно обосновались в Москве лишь 13.
Среди самых известных губернаторов, сделавших карьеру на федеральном уровне, Сергей Шойгу, занявший пост министра обороны после губернаторства в Московской области, ставший вице-премьером губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, Валентина Матвиенко, сменившая должность губернатора Санкт-Петербурга на спикера Совета Федерации, и другие.
При этом у губернаторов не так много вариантов дальнейшего карьерного роста. Как отмечают эксперты, кроме сенаторского кресла, экс-губернатор может податься в бизнес, если находится на хорошем счету у федерального центра. Так, среди известных бывших губернаторов-сенаторов возглавлявший в 2009–2017 годах Псковскую область Андрей Турчак, бывший губернатор Иркутской области, а ныне посол РФ Дмитрий Мезенцев и бывший глава Алтайского края Александр Карлин. В управление госкорпорациями попали лишь четверо бывших губернаторов, среди которых глава Республики Хакасия Виктор Зимин, занявший пост заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
Третий путь — тюрьма, что в последнее время происходит с завидной регулярностью. Как видим, мало примеров успешной карьеры для того, чтобы считать губернаторство гарантией карьерного роста.
При этом планомерное ослабление губернаторов в России идет уже лет 15 — еще при Алексее Кудрине в 2004–2005 годах у регионов забрали НДС, природоресурсные налоги.
По мнению отдельных экспертов, следующим этапом может стать полная ликвидация института губернаторства как явления. При таком сценарии главы регионов больше не будут руководителями в полном смысле этого слова, они превратятся в рядовых исполнителей и трансляторов воли правительства.
Как вариант губернаторство может исполнять роль «инкубатора» будущих преемников главного лица государства. Регионы в России в большинстве случаев превышают размерами многие страны и управление такой площадью дает человеку необходимый опыт. При понижении уровня доверия правительства РФ у населения власти просто необходимо наладить преемственность.
Как считают независимые политологи, Кремль уже, наверное, присматривается к федеральным чиновникам как к возможным преемникам. Впрочем, по словам все тех же экспертов, что думает президент РФ Владимир Путин, знает только Путин.