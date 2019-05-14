Пассажиров «Суперджета» из Новосибирска в Ростов отправят другими рейсами

«Рейс был отменен. Идет оперативная работа с пассажирами по организации перевозки альтернативным путем, большая часть пассажиров уже улетела, остальным оформляются билеты на другие даты», — отметил сотрудник.
Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из аэропорта Толмачева в 04.45 в понедельник, однако его отложили на восемь часов. Как сообщали в авиакомпании, причиной тому послужили технические неисправности судна.
В Москве 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет Sukhoi Superjet, в результате пожара погиб 41 человек. После этого из-за технических неисправностей отложили ряд рейсов «Суперджетов» по всей стране.