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Пассажиров «Суперджета» из Новосибирска в Ростов отправят другими рейсами

14 мая 2019, 14:17
Фото: ben dalton/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
«Суперджет», который задержали в аэропорту Новосибирска из-за технических неисправностей, спустя сутки отменили, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы компании «Азимут».

«Рейс был отменен. Идет оперативная работа с пассажирами по организации перевозки альтернативным путем, большая часть пассажиров уже улетела, остальным оформляются билеты на другие даты», — отметил сотрудник.

Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из аэропорта Толмачева в 04.45 в понедельник, однако его отложили на восемь часов. Как сообщали в авиакомпании, причиной тому послужили технические неисправности судна.

В Москве 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет Sukhoi Superjet, в результате пожара погиб 41 человек. После этого из-за технических неисправностей отложили ряд рейсов «Суперджетов» по всей стране.

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