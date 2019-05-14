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Подсчет голосов зрителей шоу «Голос. Дети» прошел без подтасовок

14 мая 2019, 09:21
Фото: 1tv.ru
Компания «СМС сервисы», которая является техническим оператором Первого канала по подсчету голосов финала шоу «Голос.Дети», организовала проверку всех звонков и смс сообщений. В результате было установлено, что подтасовки и фальсификации в ходе голосования не было.

Как сообщает газета «Комсомольская правда», победителем финала шоу «Голос.Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За ребенка проголосовали более 50% телезрителей. Однако многих не удовлетворил такой результат, и некоторые знаменитости стали утверждать, что результаты голосования были неестественно завышены. После таких громких заявлений руководство Первого канала приняло решение и проведении аудита, который бы помог покончить со всеми слухами.

Фирма из Петербурга «СМС сервисы» провела внутренний аудит и проверила все звонки и СМС-сообщения. Согласно данным официального отчета, в ходе проведения голосования хакерских и DDoS атак зафиксировано не было. Вызовы принимались от разных операторов связи, а все номера были зарегистрированы в технических логах платформ. По итогам проверки было установлено, что накрутка и фальсификация голосов отсутствовала, а Микелла победила заслуженно.

Многие знаменитости не сомневались в победе дочери Алсу. В частности, в команде поддержки Микеллы оказались Наташа Королева, Гарик Мартиросян и другие звезды, которые в своих соцсетях призывали зрителей голосовать за Микеллу. Кроме того, за девочку болел даже сам Стивен Сигал и писал об этом в своем Instagram.

Позже выяснилось, что «аномальный» отрыв вовсе и не самый высокий в истории проекта. Так, победитель третьего сезона шоу «Голос.Дети» получил 61,7% голосов, а первого – 58,2% голосов.

Также в предыдущих сезонах не было такой сильной поддержки со стороны звезд. Некоторые знаменитости, в числе которых Валерий Меладзе, Юсиф Айвазов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Светлана Лобода пытались запретить Микелле участвовать в конкурсе и призывали всех пересмотреть голоса. Аналогичные посты они публиковали в своих социальных сетях, после чего общественность разделилась на два лагеря. Одна часть телезрителей призывали быть добрее, а другая - и вовсе была уверена в продажности «Первого канала».

Теперь же остается надеяться, что из такого громкого скандала администрация конкурса сделает необходимые выводы и конкретизирует условия с учетом влияния соцсетей.

#Новости#Общество
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