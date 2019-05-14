Подсчет голосов зрителей шоу «Голос. Дети» прошел без подтасовок

Также в предыдущих сезонах не было такой сильной поддержки со стороны звезд. Некоторые знаменитости, в числе которых Валерий Меладзе, Юсиф Айвазов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Светлана Лобода пытались запретить Микелле участвовать в конкурсе и призывали всех пересмотреть голоса. Аналогичные посты они публиковали в своих социальных сетях, после чего общественность разделилась на два лагеря. Одна часть телезрителей призывали быть добрее, а другая - и вовсе была уверена в продажности «Первого канала».