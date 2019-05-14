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Школьницы в Ростове в День Победы уничтожили тематический баннер

14 мая 2019, 09:42
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону во время празднования годовщины со Дня Победы подростки разорвали тематический баннер, сообщается в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации разместила видеоролик, на котором можно увидеть двух девушек. Подростки подошли к стенду и сорвали с него баннер, на котором было написано «Помним! Гордимся!».

«Эта ситуация многих повергла в шок. Девушки не старше 16 лет совершили акт вандализма, разорвав в клочья георгиевскую ленту», — написала ростовчанка. По словам жительницы города, такое поведение подрастающего поколения является позором. Информации от официальных ведомств не поступало.

До этого пользователи в соцсетях рассказали, что водитель автобуса захлопнул двери перед лицом ветерана Великой Отечественной войны, у которого был льготный проездной билет.

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