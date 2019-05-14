Школьницы в Ростове в День Победы уничтожили тематический баннер

Автор публикации разместила видеоролик, на котором можно увидеть двух девушек. Подростки подошли к стенду и сорвали с него баннер, на котором было написано «Помним! Гордимся!».
«Эта ситуация многих повергла в шок. Девушки не старше 16 лет совершили акт вандализма, разорвав в клочья георгиевскую ленту», — написала ростовчанка. По словам жительницы города, такое поведение подрастающего поколения является позором. Информации от официальных ведомств не поступало.
До этого пользователи в соцсетях рассказали, что водитель автобуса захлопнул двери перед лицом ветерана Великой Отечественной войны, у которого был льготный проездной билет.