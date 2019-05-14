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В Ростовской области в 2019 году родились четыре тройни

14 мая 2019, 04:48
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с начала года появились на свет четыре тройни, рассказали в правительстве региона.

Всего за этот период зарегистрировали более 12,1 тысячи детей. В том числе 121 двойню.

Самое большое количество двойняшек появилось в Ростове и Новочеркасске. Также в регионе за последние несколько лет в два раза выросло число многодетных семей.

«Задачей властей является обеспечение комфортных условий для каждой семьи. Так, в области действуют 16 видов социальных пособий», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что сейчас при рождении тройни предусмотрены выплаты 66,4 тысячи рублей за каждого ребенка.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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