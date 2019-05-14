В Ростовской области в 2019 году родились четыре тройни

Всего за этот период зарегистрировали более 12,1 тысячи детей. В том числе 121 двойню.
Самое большое количество двойняшек появилось в Ростове и Новочеркасске. Также в регионе за последние несколько лет в два раза выросло число многодетных семей.
«Задачей властей является обеспечение комфортных условий для каждой семьи. Так, в области действуют 16 видов социальных пособий», — пояснили в правительстве.
Отмечается, что сейчас при рождении тройни предусмотрены выплаты 66,4 тысячи рублей за каждого ребенка.