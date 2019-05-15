На знание избирательного права проверили школьников Ростовской области

Чемпионат в форме дебатов, направленных на проверку знания избирательного права школьниками, организовала Избирательная комиссия Ростовской области при поддержке Комитета по молодежной политики региона.
В ходе отборочных туров 16 команд при помощи жеребьевки определяли тему, на которую им предстояло вести дебаты. Каждой команде давали по пять минут на презентацию своей позиции и по две минуты — на приведение аргументов с учетом выступления противников, а также ответы на вопросы оппонентов и зрителей.
Все обсуждаемые вопросы были связаны с избирательным процессом и правом. В частности, ребята обсудили вопросы электронного голосования, необходимость снижения порога избирательного возраста в РФ, обоснованность возврата графы «против всех» и другие аспекты.
В финале команды высказывали свое мнение на темы «Электоральная повинность — необходимая мера для легитимности выборов» и «Избирательного права достоин не каждый».
Победителями конкурса стала команда из Ростова «Заявка на победу», второе место у сборной команды «Антихайп», на третьем месте еще одна ростовская команда «Реалисты».