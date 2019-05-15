rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На знание избирательного права проверили школьников Ростовской области

15 мая 2019, 09:34
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Финал чемпионата «ГлаголЪ» прошел в Ростовской области 14 мая, сообщил региональный Избирком.

Чемпионат в форме дебатов, направленных на проверку знания избирательного права школьниками, организовала Избирательная комиссия Ростовской области при поддержке Комитета по молодежной политики региона.

В ходе отборочных туров 16 команд при помощи жеребьевки определяли тему, на которую им предстояло вести дебаты. Каждой команде давали по пять минут на презентацию своей позиции и по две минуты — на приведение аргументов с учетом выступления противников, а также ответы на вопросы оппонентов и зрителей.

Все обсуждаемые вопросы были связаны с избирательным процессом и правом. В частности, ребята обсудили вопросы электронного голосования, необходимость снижения порога избирательного возраста в РФ, обоснованность возврата графы «против всех» и другие аспекты.

В финале команды высказывали свое мнение на темы «Электоральная повинность — необходимая мера для легитимности выборов» и «Избирательного права достоин не каждый».

Победителями конкурса стала команда из Ростова «Заявка на победу», второе место у сборной команды «Антихайп», на третьем месте еще одна ростовская команда «Реалисты».

Материалы по теме
Путаница возникает от непонимания законов в избирательных комиссиях РостоваОчереди возникли на избирательных участках из-за погоды - донской избирком
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58