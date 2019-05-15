На знание избирательного права проверили школьников Ростовской области

В ходе отборочных туров 16 команд при помощи жеребьевки определяли тему, на которую им предстояло вести дебаты. Каждой команде давали по пять минут на презентацию своей позиции и по две минуты — на приведение аргументов с учетом выступления противников, а также ответы на вопросы оппонентов и зрителей.