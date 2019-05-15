Застройщику в Левенцовке в Ростове оставили землю в аренде

Поводом для судебного разбирательства послужил участок земли площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, который был передан по условиям договора аренды до 2023 года компании «Ростовское море» для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Летом 2018 года арендатор уступил свои права и обязанности по договору компании ООО «ККПД-Инвест», эти изменения были зарегистрированы в Росреестре. Однако Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с требованием признать незаконными действия Росреестра и аннулировать записи в ЕГРН, а также восстановить права аренды для ООО «Компания Ростовское море». Но Арбитражный суд в январе 2019 года принял решение отказать истцу в аннулировании записи в ЕГРН и восстановить регистрацию аренды в пользу «Ростовского моря».
Не согласившись с решением Арбитражного суда, ДИЗО попытался оспорить его в апелляционной инстанции.
Согласно информации, размещенной в системе СПАРК, ООО «ККПД-Инвест» является дочерней компанией АО «Патриот», зарегистрированного в Москве. Ему же принадлежит и ООО «Компания Ростовское море». «ККПД-Инвест» ведет застройку района Левенцовский в Ростове-на-Дону.