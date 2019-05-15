Застройщику в Левенцовке в Ростове оставили землю в аренде

Летом 2018 года арендатор уступил свои права и обязанности по договору компании ООО «ККПД-Инвест», эти изменения были зарегистрированы в Росреестре. Однако Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с требованием признать незаконными действия Росреестра и аннулировать записи в ЕГРН, а также восстановить права аренды для ООО «Компания Ростовское море». Но Арбитражный суд в январе 2019 года принял решение отказать истцу в аннулировании записи в ЕГРН и восстановить регистрацию аренды в пользу «Ростовского моря».