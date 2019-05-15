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Застройщику в Левенцовке в Ростове оставили землю в аренде

15 мая 2019, 09:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда по делу об аренде земельного участка под жилищное строительство в восьмом микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Поводом для судебного разбирательства послужил участок земли площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, который был передан по условиям договора аренды до 2023 года компании «Ростовское море» для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Летом 2018 года арендатор уступил свои права и обязанности по договору компании ООО «ККПД-Инвест», эти изменения были зарегистрированы в Росреестре. Однако Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с требованием признать незаконными действия Росреестра и аннулировать записи в ЕГРН, а также восстановить права аренды для ООО «Компания Ростовское море». Но Арбитражный суд в январе 2019 года принял решение отказать истцу в аннулировании записи в ЕГРН и восстановить регистрацию аренды в пользу «Ростовского моря».

Не согласившись с решением Арбитражного суда, ДИЗО попытался оспорить его в апелляционной инстанции.

Согласно информации, размещенной в системе СПАРК, ООО «ККПД-Инвест» является дочерней компанией АО «Патриот», зарегистрированного в Москве. Ему же принадлежит и ООО «Компания Ростовское море». «ККПД-Инвест» ведет застройку района Левенцовский в Ростове-на-Дону.

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