Альфа-Банк составил «кредитный гороскоп» клиентов

Чаще других за займами обращаются Близнецы (почти 12% от всех зарегистрированных в банке заявок). На втором месте Львы (9,3%), замыкают тройку лидеров Скорпионы (8,4%). Реже всех в банк обращаются за заемными средствами Стрельцы (6% заявок). Чаще всего банк выдает потребительский кредит клиентам, родившимся под знаком зодиака Рыбы (7% от общего числа кредитных заявок). При этом, на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой.