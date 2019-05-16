Реконструкцию развязки на Хотунке в Новочеркасске начнут 17 мая

Posted 16 мая 2019, 13:42
Published 16 мая 2019, 13:42
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
Проект стоимостью порядка 63 миллионов рублей реализуют рамках программы «Качественные и безопасные дороги».
Работы начнут с ремонта улицы Гагарина, на которой уже в пятницу начнут снимать старое дорожное покрытие.
Это второй этап реконструкции развязки на Хотунке, первый завершили в 2015 году. Тогда заменили дорожное покрытие, расширили полосы, установили остановки и провели ряд других мероприятий на улицах Трамвайной, Петрова и Луначарского.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]