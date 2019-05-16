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Posted 16 мая 2019, 13:42

Published 16 мая 2019, 13:42

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Реконструкцию развязки на Хотунке в Новочеркасске начнут 17 мая

16 мая 2019, 13:42
В Новочеркасске с 17 мая приступят к работам по реконструкции одноуровневой развязки «Хотунок-2», сообщила горадминистрация.

Проект стоимостью порядка 63 миллионов рублей реализуют рамках программы «Качественные и безопасные дороги».

Работы начнут с ремонта улицы Гагарина, на которой уже в пятницу начнут снимать старое дорожное покрытие.

Это второй этап реконструкции развязки на Хотунке, первый завершили в 2015 году. Тогда заменили дорожное покрытие, расширили полосы, установили остановки и провели ряд других мероприятий на улицах Трамвайной, Петрова и Луначарского.

Напомним, в Таганроге на улице Чехова после ремонта появятся современные плавающие люки.

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