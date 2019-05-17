rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 07:31

Published 17 мая 2019, 07:31

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Давивший людей на тротуаре злостный автохам попал в ДТП в Ростове

17 мая 2019, 07:31
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в аварию попал мужчина, за день до этого сбивавший людей на тротуаре на Центральном рынке, сообщается в городском паблике.

В четверг днем мужчина на иномарке с заклеенными скотчем номерами пронесся по тротуару на рыночной площади и припарковался возле аптеки, перекрыв проезд. Водитель вышел в аптеку, а его пассажирка осталась в машине и показывала прохожим средний палец.

Утром в пятницу этот же мужчина попал в аварию на перекрестке Текучева и Буденновского. Как пишет автор поста, «награда нашла своего героя».

Напомним, автохам на Mercedes припарковался на пешеходном переходе в Ростове.

#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика