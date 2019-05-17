Давивший людей на тротуаре злостный автохам попал в ДТП в Ростове

Сюжет Новости Ростова

В Ростове-на-Дону в аварию попал мужчина, за день до этого сбивавший людей на тротуаре на Центральном рынке, сообщается в городском паблике.

В четверг днем мужчина на иномарке с заклеенными скотчем номерами пронесся по тротуару на рыночной площади и припарковался возле аптеки, перекрыв проезд. Водитель вышел в аптеку, а его пассажирка осталась в машине и показывала прохожим средний палец. Утром в пятницу этот же мужчина попал в аварию на перекрестке Текучева и Буденновского. Как пишет автор поста, «награда нашла своего героя». Напомним, автохам на Mercedes припарковался на пешеходном переходе в Ростове.