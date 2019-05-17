Клиенты Сбербанка более 67% платежей проводят через цифровые каналы

«Объем платежей и переводов стабильно растет в течение последних лет. В настоящее время каждый 3-й платеж за ЖКХ проводится в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, каждый 15-й — с помощью услуги Автоплатеж. Основная причина таких результатов — ориентация на потребности клиентов и стремление предложить лучшие сервисы, которыми приятно и удобно пользоваться.Мы берем на себя все сложности и рутину проведения регулярных платежей, оставив клиентам возможности контроля», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.