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Posted 17 мая 2019, 14:12

Published 17 мая 2019, 14:12

Modified 17 сентября 2022, 16:03

Updated 17 сентября 2022, 16:03

Клиенты Сбербанка более 67% платежей проводят через цифровые каналы

17 мая 2019, 14:12
Доля проводимых операций через цифровые каналы ПАО Сбербанк в ЮФО и СКФО достигла 67%, сообщил пресс-центр компании.

С января по апрель 2019 года через цифровые каналы банка в южных регионах России прошли 122 миллиона платежей общей суммой более 63,3 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.

Также на 14% возросло общее количество транзакций в оффлайн и онлайн режимах, за указанный период клиенты Сбербанка провели 183 миллиона платежей.

При этом важным направлением для Сбербанка является разработка и усовершенствование сервисов для проведения регулярных транзакций с минимальной затратой времени.

Жители Ростовской области за четыре месяца 2019 года провели 31,4 миллиона онлайн-платежей общей суммой 24,3 миллиарда рублей, при этом средний чек составил 775 рублей.

«Объем платежей и переводов стабильно растет в течение последних лет. В настоящее время каждый 3-й платеж за ЖКХ проводится в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, каждый 15-й — с помощью услуги Автоплатеж. Основная причина таких результатов — ориентация на потребности клиентов и стремление предложить лучшие сервисы, которыми приятно и удобно пользоваться.Мы берем на себя все сложности и рутину проведения регулярных платежей, оставив клиентам возможности контроля», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

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#Экономика#Новости
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