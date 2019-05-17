Клиенты Сбербанка более 67% платежей проводят через цифровые каналы

Posted 17 мая 2019, 14:12
Published 17 мая 2019, 14:12
Modified 17 сентября 2022, 16:03
Updated 17 сентября 2022, 16:03
С января по апрель 2019 года через цифровые каналы банка в южных регионах России прошли 122 миллиона платежей общей суммой более 63,3 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.
Также на 14% возросло общее количество транзакций в оффлайн и онлайн режимах, за указанный период клиенты Сбербанка провели 183 миллиона платежей.
При этом важным направлением для Сбербанка является разработка и усовершенствование сервисов для проведения регулярных транзакций с минимальной затратой времени.
Жители Ростовской области за четыре месяца 2019 года провели 31,4 миллиона онлайн-платежей общей суммой 24,3 миллиарда рублей, при этом средний чек составил 775 рублей.
«Объем платежей и переводов стабильно растет в течение последних лет. В настоящее время каждый 3-й платеж за ЖКХ проводится в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, каждый 15-й — с помощью услуги Автоплатеж. Основная причина таких результатов — ориентация на потребности клиентов и стремление предложить лучшие сервисы, которыми приятно и удобно пользоваться.Мы берем на себя все сложности и рутину проведения регулярных платежей, оставив клиентам возможности контроля», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.