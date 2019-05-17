Собственника заставят через суд реставрировать Парамоновские склады в Ростове

Posted 17 мая 2019, 17:19
Published 17 мая 2019, 17:19
Modified 17 сентября 2022, 16:03
Updated 17 сентября 2022, 16:03
Парамоновские склады — комплекс складских сооружений XIX века. Расположены на берегу Дона между проспектом Соколова и Университетским переулком. Самый старый корпус складов построен в середине XIX века, последний — в конце 1890-х годов.
«Мы через суд будем понуждать собственника к воссозданию объекта. В настоящее время проводится проверка, в рамках которой на следующей неделе будет подписание протокола и направление в суд, в том числе выдача предписания с конкретным сроком выполнения работ», — сообщил Грунский.
Напомним, что в 2017 году компания «Алмо-Ойл» купила Парамоновские склады за 13,9 миллиона рублей. Компания приобрела восемь зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Строения находятся в аренде до 2058 года. В начале мая текущего года часть стены Парамоновских складов обрушилась.