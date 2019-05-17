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Posted 17 мая 2019, 17:19

Published 17 мая 2019, 17:19

Modified 17 сентября 2022, 16:03

Updated 17 сентября 2022, 16:03

Собственника заставят через суд реставрировать Парамоновские склады в Ростове

17 мая 2019, 17:19
Сюжет
Эксклюзив
На следущей неделе собственнику Парамоновских складов в Ростове будет выдано предписание со сроком выполнения работ по реставрации объекта, рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский на заседании фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании региона.

Парамоновские склады — комплекс складских сооружений XIX века. Расположены на берегу Дона между проспектом Соколова и Университетским переулком. Самый старый корпус складов построен в середине XIX века, последний — в конце 1890-х годов.

«Мы через суд будем понуждать собственника к воссозданию объекта. В настоящее время проводится проверка, в рамках которой на следующей неделе будет подписание протокола и направление в суд, в том числе выдача предписания с конкретным сроком выполнения работ», — сообщил Грунский.

Напомним, что в 2017 году компания «Алмо-Ойл» купила Парамоновские склады за 13,9 миллиона рублей. Компания приобрела восемь зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Строения находятся в аренде до 2058 года. В начале мая текущего года часть стены Парамоновских складов обрушилась.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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