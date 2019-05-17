Собственника заставят через суд реставрировать Парамоновские склады в Ростове

Напомним, что в 2017 году компания «Алмо-Ойл» купила Парамоновские склады за 13,9 миллиона рублей. Компания приобрела восемь зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Строения находятся в аренде до 2058 года. В начале мая текущего года часть стены Парамоновских складов обрушилась.