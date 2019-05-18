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Posted 18 мая 2019, 10:34

Published 18 мая 2019, 10:34

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

Улицу затопило в Ростове из-за коммунальной аварии

18 мая 2019, 10:34
В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы подтопило одну из улиц, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из ростовских групп.

«На проспекте Коммунистический забил родник. Здесь прорвало трубу, подобная авария происходит не в первый раз», — написали очевидцы.

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия аварии. На ней видно подтопленную дорогу.

Ранее жителей города предупредили о возможном появлении новых коммунальных фонтанов. Дело в том, что в городе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

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