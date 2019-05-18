Улицу затопило в Ростове из-за коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы подтопило одну из улиц, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из ростовских групп.

«На проспекте Коммунистический забил родник. Здесь прорвало трубу, подобная авария происходит не в первый раз», — написали очевидцы. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия аварии. На ней видно подтопленную дорогу. Ранее жителей города предупредили о возможном появлении новых коммунальных фонтанов. Дело в том, что в городе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Материалы по теме Коммунальный фонтан забил на улице в Таганроге