Улицу затопило в Ростове из-за коммунальной аварии

Posted 18 мая 2019, 10:34
Published 18 мая 2019, 10:34
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
«На проспекте Коммунистический забил родник. Здесь прорвало трубу, подобная авария происходит не в первый раз», — написали очевидцы.
Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия аварии. На ней видно подтопленную дорогу.
Ранее жителей города предупредили о возможном появлении новых коммунальных фонтанов. Дело в том, что в городе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.