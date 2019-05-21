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Posted 21 мая 2019, 09:27

Published 21 мая 2019, 09:27

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Фанатов «Игры престолов» настигло разочарование

21 мая 2019, 09:27
Многие фанаты популярного сериала «Игра престолов» посчитали развязку проекта скомканной и скучной.

В Интернете появилось множество комментариев поклонников сериала, недовольных его последним сезоном. А последнюю серию многие назвали самой слабой серией сезона. Более того, некоторые фанаты «Игры престолов» призвали создателей переснять последний сезон.

Сами актеры проекта предполагали, что реакция зрителей будет именно такой. Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, накануне выхода финальной серии сообщила, что фанаты будут разочарованы.

Ранее эксперт Рихард Утц пояснил, что сцены насилия и секса имеют художественное оправдание и придают сложность повествованию в сериале «Игра престолов».

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#Общество#Новости
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